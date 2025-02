Shakira - Reprodução / Instagram

ShakiraReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2025 14:03 | Atualizado 10/02/2025 14:30

Rio - Os fãs de Shakira estão em contagem regressiva para a estreia da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" no Brasil. A cantora colombiana se apresenta no Rio nesta terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, e em São Paulo, na quinta-feira (13), no Morumbi. Esse retorno ao país acontece seis anos após sua última passagem, quando realizou três apresentações com a "El Dorado World Tour".



fotogaleria

A expectativa em torno do espetáculo é enorme, e muitos admiradores fizeram grandes esforços para garantir sua presença. A gastróloga Ani Maia, por exemplo, viajou de Minas Gerais para o Rio para assistir ao show e comemorar seu aniversário de 52 anos.



"Minha filha me deu esse presente. Viajei a tarde e a noite todinha para chegar aqui. É a minha primeira vez assistindo a Shakira ao vivo, é de arrepiar, porque com a idade que eu estou eu já não imaginava mais, sabe?", conta emocionada. Para ela, o Brasil foi privilegiado ao ser escolhido para o início da turnê. "Os outros países da América Latina estão com ciúmes de nós", brinca.



Entre os fãs que viajaram para assistir à artista está o colombiano Javier Camilo, de 38 anos, que já acompanhou quatro shows da estrela e veio ao Rio para mais uma experiência. "Foi difícil ter que coordenar viagem, hospedagem, mas tudo isso vale a pena, ainda mais depois de sete anos sem vê-la em um palco", pontua. Para ele, a apresentação não estará completa sem a canção "Antología" no setlist.



A devoção dos admiradores brasileiros pela cantora também se manifesta de outras formas. Amanda Valente, médica veterinária de Brasília, chegou a ir ao aeroporto na sexta-feira (7) para ver Shakira desembarcar no país. Ela levou sua filha mais nova, Gabriella, de 6 anos, que conseguiu trocar algumas palavras com a artista. "Ela falou para a Shakira que teve um aniversário inspirado nela", conta.



Questionada sobre o que espera do show, ela revela: "Minha expectativa é sobreviver (risos). É a primeira vez que estou indo, é a realização de um sonho. Das duas últimas vezes que ela esteve aqui, em 2011 e 2018, eu tinha acabado de ganhar minhas filhas, então, não pude ir. Mas valeu a pena, hoje minhas filhas são fãs da Shakira também", diz Amanda, que levará primogênita, Giovanna, de 14 anos, para a apresentação.



A cabeleireira Patrícia Pereira, de Campo Grande, entrega uma história marcante com as músicas da cantora colombiana. "Eu estava vivendo coisas diferentes e difíceis em minha vida, tinha me separado do pai dos meus filhos e eles eram muito pequenos. Comecei a ouvir as músicas e, como sempre gostei de dançar, me interessei pelas danças. Na época, fiz até dança do ventre", relembra.



Ela esteve na gravação do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, exibido neste domingo (9), em que Shakira participou e pode ver a artista de pertinho. "Me bateu uma mistura de emoções porque pensei: sonhos acontecem, basta acreditarmos. De verdade, eu queria muito ir ao show. Fui para o Luciano Huck e sempre tive esperança de conhecê-la pessoalmente. Foi um sonho, eu a vi pela primeira vez". Patrícia ainda ganhou uma entrada para o espetáculo, desta terça, de um fã-clube brasileiro da cantora.



O que esperar do show?



A expectativa enorme para o show de Shakira não é à toa. Dedicada à preparação para a estreia de sua turnê, a cantora passou a madrugada desta segunda-feira (10) ensaiando até às 5h. Para os fãs, o setlist promete ser um misto de nostalgia e novidades. Além das músicas do novo álbum, sucessos como "Hips Don’t Lie", "Estoy Aquí" e "Whenever, Wherever" devem marcar presença.



O novo álbum, "Las Mujeres Ya No Lloran", lançado em março de 2024, foi um sucesso imediato. O disco reflete a superação e a força da cantora, abordando temas como resiliência, especialmente após o turbulento fim de seu casamento com Gerard Piqué. O impacto do álbum foi imediato, nas primeiras 24 horas de lançamento, tornou-se o mais ouvido e recebeu certificação de Platina sete vezes.