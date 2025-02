‘Ainda Estou Aqui’ ganha prêmios no Gold Derby Film Awards - Reprodução/Sony Pictures

Publicado 12/02/2025 10:02

Rio - O filme "Ainda Estou Aqui" venceu quatro categorias do "Gold Derby Film Awards", premiação do site norte-americano decidida pelo voto popular. São elas: Melhor Filme, Melhor Atriz, com Fernanda Torres, Melhor Roteiro Adaptado, com Murilo Hauser e Heitor Lorega, e Melhor Filme Internacional.

Diretor do longa, Walter Salles agradeceu os votos através de um vídeo gravado para o evento. "Obrigado a todos que assistiram ao nosso filme e votaram. É emocionante receber esse prêmio, escolhido por cinéfilos, e um sonho ver um filme que levou sete anos para ser feito repercutindo no mundo todo".

"Ainda Estou Aqui" também foi reconhecido pelo público no Festival Internacional de Cinema de Roterdã, onde o Júri Popular elegeu o longa como o Melhor Filme. "O Prêmio de Público do Festival de Roterdã, o sétimo do filme, mostra que uma história tão brasileira pode encontrar hoje eco em diferentes países. Pela excelência de nossos atores, roteiristas e técnicos, e também porque a realidade em ‘Ainda Estou Aqui’ parece hoje estranhamente próxima mundo afora", declarou o cineasta.

Em sua 14ª semana em cartaz, "Ainda Estou Aqui” segue forte nas bilheterias brasileiras. O longa já atingiu a marca de 4,7 milhões de ingressos vendidos, se consolidando como o maior filme brasileiro lançado nos cinemas após a pandemia.