Publicado 12/02/2025 13:37 | Atualizado 12/02/2025 13:38

Rio - Nicolas Prattes foi anunciado como protagonista de "Minha Vida com Shurastey", filme que contará a história do influenciador Jesse Koz e seu inseparável cão, Shurastey. A produção promete emocionar o público ao retratar a trajetória do jovem paranaense, que percorreu as Américas a bordo de um Fusca 1978 ao lado de seu golden retriever.



Jesse Koz faleceu tragicamente em 2022, aos 29 anos, em um acidente de carro na estrada Redwood Highway, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O cão Shurastey também foi vítima do acidente.



Nas redes sociais, Nicolas Prattes celebrou o desafio de interpretar o influenciador. "Gente, estava louco para vir aqui dividir uma notícia que está me enchendo de orgulho! Um desafio daqueles que deixa qualquer ator com aquela sensação maravilhosa de frio na barriga... Fui convidado para viver no cinema o Jesse Koz. Ele foi um aventureiro que percorreu as Américas ao lado de seu golden retriever, Shurastey, e inspirava as pessoas ao redor do mundo compartilhando suas experiências nas redes sociais. Em breve vocês poderão ver essa história linda de amizade e superação nas telonas, em Minha Vida com Shurastey, dirigido por Afonso Poyart e produzido pela Paris Entretenimento."



O ator também publicou uma foto interagindo com o cachorro que atuará no filme. Nos comentários, recebeu apoio da mulher, Sabrina Sato. "Filmaço! Estou tão feliz por você! Vai ser incrível. A história do Shurastey mexe profundamente com todos nós que amamos cachorros e valorizamos a vida. E você, meu amor, com seu talento e dedicação, vai emocionar e inspirar muita gente. Tenho certeza de que vai arrasar muito! Orgulho imenso de você."