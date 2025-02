Novo pôster do live-action de ’Como Treinar o Seu Dragão’ - Divulgação / Universal Pictures

Publicado 12/02/2025 11:42

Rio - A Universal Pictures divulgou o novo trailer do live-action de "Como Treinar o Seu Dragão", nesta quarta-feira (12). O longa, que estreia em 5 de junho nos cinemas de todo o país, acompanha Soluço (Mason Thames), um jovem cheio de imaginação que desafia a tradição dos Vikings de caçar dragões ao conhecer o Banguela, um dragão Fúria da noite que cria uma amizade improvável com o menino.



Além de Mason, o elenco do filme, baseado na animação de sucesso, conta com nomes como Gerard Butler, Nico Parker e Nick Frost. Como Treinar o Seu Dragão também mantém a direção da trilogia, com Dean DeBlois.

O primeiro filme da saga animada, que estreou nos cinemas em 2010, foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando aproximadamente 494 milhões de dólares em todo o mundo. A franquia da DreamWorks foi consagrada como a animação de maior receita em âmbito global, com renda de mais de US$1.6 bilhão, contando também com críticas e avaliações extremamente positivas.