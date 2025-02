Ney Matogrosso e Jesuíta Barbosa assistem juntos, pela primeira vez, ao filme 'Homem com H' - Lucas Ramos / Divulgação

Publicado 13/02/2025 14:42 | Atualizado 13/02/2025 14:43

Rio - Ney Matogrosso, de 83 anos, e Jesuíta Barbosa, de 33, se emocionaram ao assistirem juntos, pela primeira vez, ao filme "Homem com H", em uma sessão exclusiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira (12). O longa, que estreia nos cinemas em 1° de maio, traz Jesuíta no papel de Ney Pereira da Silva, nome de nascimento do cantor.



Dirigido por Esmir Filho, o filme aborda a ascensão de Ney e da banda Secos e Molhados durante a ditadura militar, destaca sua relação com Cazuza (Jullio Reis), um dos grandes amores de sua vida, e o início da carreira solo, com performances provocantes.



A sessão contou com a presença da produtora Verônica Stumpf e da atriz Sarah Oliveira, irmã do diretor. No elenco, também estão Bruno Montaleone (Marco de Maria), Rômulo Braga (Antonio, pai de Ney), Hermila Guedes (Beita, mãe de Ney), Mauro Soares (João Ricardo), Jeff Lyrio (Gerson), Carol Abras (Lara), Lara TremorouxL (Regina), entre outros.