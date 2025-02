Mumuzinho - Reprodução / Instagram

Mumuzinho

Publicado 14/02/2025 18:54 | Atualizado 14/02/2025 18:56

Rio - De volta ao Rio com a turnê "Conectado", Mumuzinho, de 41 anos, assume um papel mais ativo na gestão de sua carreira e destaca essa nova fase.



"Agora estou gerindo minha carreira com o Pablo Linhares, que é meu sócio e amigo, mas eu que estou na parte artística. Então, quando eu me coloco nesse lugar de poder fazer essa gestão, tem mão minha em tudo quanto é lugar e coisa do projeto", explica.

Com mais de 15 anos de carreira e uma trajetória repleta de sucessos, o artista se sente realizado por ter cantado com grandes nomes da música brasileira. "Eu consegui realizar todos os duetos que queria. Meus últimos duetos que sonhava foram com o Belo, Rodriguinho e Thiaguinho. Sou felizardo, já cantei com todos os meus ídolos, do Roberto Carlos ao Péricles", revela.Além da turnê "Conectado", Mumuzinho promete mais novidades para os fãs ao longo do ano, embora ainda mantenha segredo sobre os detalhes. "Ah, projetos tem sempre, né? Temos três projetos ainda esse ano, mas não posso falar ainda", adianta o cantor.Mumuzinho se apresenta no Espaço Hall, na Zona Oeste, nesta sexta-feira (14). O repertório inclui hits marcantes como "Curto Circuito", "Fala", "Eu Mereço Ser Feliz", "Dengo Nego", "A Três" e "Descobridor dos Sete Mares". A apresentação contará ainda com a participação especial de Belo, um nome fundamental na trajetória do cantor"É um amigo, um padrinho. Ele foi um dos primeiros caras a me dar a oportunidade de cantar. Então ele não poderia faltar nessa festa", afirma o cantor.Segundo o pagodeiro, o público pode esperar um espetáculo grandioso, com novidades no repertório e arranjos. "Terá muitas novidades e tecnologia nos conteúdos, repertório e arranjos das músicas. É uma turnê nova que tem grandes referências de artistas de fora e também do Brasil, como Alexandre Pires", destaca o artista.