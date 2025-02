The Town anuncia show de Camila Cabello no festival - Reprodução/Instagram

The Town anuncia show de Camila Cabello no festival Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 16:20

Rio - Camila Cabello é mais uma atração confirmada no festival The Town, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora sobe ao palco Skyline no dia 14 de setembro, mesma data em que Katy Perry será atração principal.

fotogaleria A segunda edição do festival ocorrerá nos dias 06, 07, 12, 13 e 14 de setembro.

Ex-integrante da girlband Fifth Harmony, formada no reality show "The X Factor", em 2012, Camila Cabello se tornou um dos grandes nomes do pop mundial. Seu álbum de estreia, "Camila" (2018), alcançou o topo da Billboard 200 graças a hits como "Havana". A cantora também lançou os discos "Romance" (2019), "Familia" (2022) e "C,XOXO" (2024).