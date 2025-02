Marcelo Rubens Paiva - Reprodução/Instagram

Marcelo Rubens PaivaReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2025 16:20 | Atualizado 21/02/2025 16:31

Rio - Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", que deu origem ao filme estrelado por Fernanda Torres, analisou as três indicações da produção ao Oscar e as chances em cada categoria da premiação. A cerimônia acontece no dia 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos.

fotogaleria "Vai ser a primeira e única vez que falo de Oscar. Tem muita desinformação na imprensa brasileira. Chances de ganharmos Melhor Filme Estrangeiro são fortes. Todos os prêmios que 'Emilia Pérez' ganhou, como Bafta e Globo de Ouro, foram 'votados' antes das polêmicas que o filme gerou", escreveu no X, antigo Twitter.

O escritor destacou que neste ano a premiação está mais acirrada, principalmente a disputa pela estatueta de Melhor Atriz. "O Bafta de fato embolou. Mas tem um detalhe. 'Ainda Estou Aqui' estreia apenas hoje no Reino Unido. Pouca gente viu o filme por lá. Tanto que Fernandinha nem foi indicada. Minha aposta: ela ou a maravilhosa Mickey Madison ganham o Oscar", afirmou.

Marcelo não acredita que "Ainda Estou Aqui" tenha chances como Melhor Filme e apontou que entre os 10 mil votantes do Oscar, mais de mil são ingleses e franceses. "Para mim, fica entre Conclave e Anora (apesar de ser uma comédia confusa). Brady Corbet e Adrien Brody de Brutalista são nomes certos (que trilha...)", explicou.

O filho de Eunice e Rubens Paiva também discordou dos comentários de parte da crítica especializada ao apontarem que o filme não é político. "Quem mais acertou foi uma jovem de origem asiática da Variety: 'Clássico na forma, radical na empatia'. Para finalizar, quem me segue sabe que todo ano dou pitacos sobre os ganhadores do Oscar. E, claro, erro quase sempre, como todos e todas colegas. Quem posta hoje aqui não é o autor do livro 'Ainda Estou Aqui', mas o colunista, jornalista e diletante", concluiu.