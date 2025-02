Ariana Grande, Cynthia Erivo e Doja Cat se apresentarão no Oscar 2025 - Divulgação / Reprodução Instagram

Publicado 24/02/2025 16:53 | Atualizado 24/02/2025 16:54

Rio - A Academia divulgou, nesta segunda-feira (24), a lista das apresentações musicais que irão animar a noite da premiação do Oscar 2025 no domingo, 2 de março. Entre os nomes anunciados, estão os das estrelas de "Wicked", que concorre a diversas categorias, Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Além da dupla de atrizes, Doja Cat; Lisa, da banda sul-coreana Blackpink; Raye e Queen Latifah também foram as escolhidas para se apresentar durante a premiação. O anúncio foi feito no perfil do Instagram oficial da Academia.

A cerimônia do Oscar 2025 acontece neste domingo (2), a partir das 21h. A 97ª edição da premiação será transmitida ao vivo pela TV Globo, TNT e pelo serviço de streaming Max. Representando o Brasil, o longa "Ainda Estou Aqui" , de Walter Salles, concorre aos troféus de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, enquanto Fernanda Torres é indicada à categoria de Melhor Atriz.

