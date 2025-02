Antonio Saboia interpreta Marcelo Rubens Paiva em ’Ainda Estou aqui’ - Fabio Audi / Divulgação

Antonio Saboia interpreta Marcelo Rubens Paiva em ’Ainda Estou aqui’Fabio Audi / Divulgação

Publicado 26/02/2025 05:00

Rio - O clima é de Copa do Mundo! Os brasileiros seguem na torcida pelo filme "Ainda Estou Aqui", indicado em três categorias no Oscar: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz - em que Fernanda Torres concorre pelo papel de Eunice. Intérprete de Marcelo Rubens Paiva na obra brasileira dirigida por Walter Salles, Antonio Saboia celebra o marco histórico do cinema nacional.

fotogaleria

"Fiquei, claro, muito feliz! E a indicação a melhor filme, totalmente inesperada, foi a cereja no bolo. Tenho muito orgulho de fazer parte de um marco histórico como esse para o cinema brasileiro e de ter contribuído para contar essa história", afirma o ator, que ainda não sabe de onde vai acompanhar a cerimônia do Oscar.

A premiação acontece no dia 2 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão do evento será comandada por Maria Beltrão, na TV Globo, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Os cariocas vão acompanhar os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos momentos mais importantes da premiação internacional.

Questionado se o longa deve levar alguma estatueta, Saboia se mostra "comedido". "Já é maravilhoso ver o Brasil indicado depois de 21 anos. É histórico estarmos concorrendo a melhor filme. Isso, por si só, já é um prêmio incrível", avalia.

O artista ainda fala sobre o sucesso da produção - que já ganhou vários prêmios e levou mais de 5 milhões de telespectadores aos cinemas - e não poupa elogios à Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro. "Isso é maravilhoso! A Fernanda está brilhando nessa campanha, com muita inteligência e bom humor. Ela é uma força. Acho que ninguém esperava o sucesso comercial do filme", declara.

Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" se passa no Rio de Janeiro, início dos anos 70, época em que o país enfrentava o endurecimento da ditadura militar. Rubens Paiva (Selton Mello) é levado de casa pelos militares, obrigando a sua mulher, Eunice (Fernanda Torres), mãe de cinco filhos, a se reinventar.

"É fundamental que as pessoas relembrem esse momento da nossa história, especialmente num contexto onde uma parcela da população ainda pede a volta de um regime militar. O sucesso mundial do filme também é importante para informar quem não conhece a história do nosso país. Recebo mensagens diárias de parentes e amigos de fora que desconheciam essa parte da história do Brasil", destaca Saboia.

Preparação

Com trabalhos em filmes como "Deserto Particular", "Bacurau" e "O Lobo Atrás da Porta" e na primeira fase de "Mania de Você", da TV Globo, Antonio foi convidado pelo próprio Marcelo Rubens Paiva para integrar o elenco do filme. O autor, inclusive, deu apoio ao artista e fez um pedido a ele.

"Marcelo foi super carinhoso e engraçado. Me recebeu como um irmão e me deu total liberdade para perguntar o que quisesse e criar o que eu quisesse. Só me pediu para não imitar o jeito de falar dele, o que, claro, nunca foi minha intenção. Mas tentei captar algo da sua essência", comenta o ator.

Como parte da preparação, Saboia também leu o livro de Marcelo. "Li o livro depois de ser escalado. Fazer parte de uma obra baseada na vida dele foi uma pressão danada, no bom sentido! Passei algumas noites em claro, muito preocupado em honrar tudo que ele viveu e narrou brilhantemente no livro. A sessão pós foi um alívio e uma felicidade enorme, ver o quanto o filme é potente", ressalta.