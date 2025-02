’Ainda estou aqui’ recebeu 3 indicações ao Oscar 2025 - Reprodução/Sony Pictures

’Ainda estou aqui’ recebeu 3 indicações ao Oscar 2025Reprodução/Sony Pictures

Publicado 25/02/2025 20:57

Com as indicações históricas para Ainda Estou Aqui no Oscar, que acontece o próximo domingo (2), o carnaval dos brasileiros será um pouco diferente este ano. E a premiação será exibida, também, em um dos destinos mais populares da festa: Salvador - mais especificamente no Pelourinho, no centro histórico da cidade.