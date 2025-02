Nicholas Galitzine dá spoiler de produção do live action de ’He-Man’ - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 16:04

Rio - É oficial, o personagem He-Man está cada vez mais próximo de retornar às telonas. Nesta segunda-feira (24), Nicholas Galitzine, responsável por interpretar o papel principal, revelou que as gravações de "Mestres do Universo" foram iniciadas. A data provável de estreia, no entanto, ainda não foi divulgada, mas especula-se que o filme chegue aos cinemas em 2026.

No Instagram, Galitzine, que precisou passar por um longo processo de transformação corporal para viver o bárbaro, celebrou o início das gravações. Na foto compartilhada, embora sem revelar a produção completa, o ator mostra os músculos e segura a icônica Espada do Poder.

"Após vários meses de treinamento intenso, estou emocionado em compartilhar que estamos oficialmente em produção de 'Mestres do Universo'. Nosso diretor, Travis Knight, reuniu o elenco mais incrível e criou uma tapeçaria impressionante de Eternia e do mundo ao seu redor. Mal posso esperar para vocês verem. Mais está por vir, mas, até então, aqui está uma prévia da Espada do Poder. Pelo poder de Grayskull!", escreveu ele na legenda da publicação.

Além do ator, também estão confirmados no elenco de "Mestres do Universo": Camila Mendes (como Teela), Alison Brie (como Maligna), Jared Leto (como Esqueleto), Idris Elba (como Mentor), Morena Baccarin (como Feiticeira), Sam C. Wilson (como Mandíbula), Jóhannes Haukur Jóhannesson (como Punho), Kojo Attah (como Tri-Klops), John Xue Zhang (como Aríete), Hafthór Júlíus Björnsson (como Homem-Cabra), Charlotte Riley (como Rainha Marlenna), James Purefoy (como Rei Randor), Sasheer Zamata (como Suzie) e Christian Vunipola (como Hussein)

Antes de Nicholas, Kyle Allen ("Amor, Sublime Amor") e Noah Centineo ("Para Todos os Garotos que já Amei") chegaram a ser cotados para o papel em outros estúdios. O projeto foi montado na Warner Bros. e na Sony antes de passar para a Netflix, que cancelou o filme em 2023 por questões orçamentárias. Agora, a produção é da Amazon MGM Studios.

Nicholas Galitzine é conhecido por estrelar sucessos como "Uma Ideia de Você", com Anne Hathaway, "Vermelho, Branco e Sangue Azul", com Taylor Perez, "Continência ao Amor", com Sofia Carson, "Mary & George", com Julianne Moore, e "Cinderela", com Camila Cabello.