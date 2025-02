John Lithgow será Alvo Dumbledore na série de ’Harry Potter’ - Reprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 17:33

Rio - John Lithgow se tornou o primeiro nome confirmado para a série do universo de "Harry Potter", nesta terça-feira (25). O ator, de 79 anos, será o responsável por dar vida ao bruxo Albus Dumbledore. Para ele, o trabalho, potencialmente, será o "último capítulo" de sua vida. Anteriormente, nos filmes, o papel foi interpretado pelos saudosos Michael Gambon e Richard Harris.

Em entrevista ao portal ScreenRant, Lithgow revelou que a decisão de aceitar o papel foi desafiadora devido ao imenso compromisso de tempo nesta fase da carreira. "Bem, foi uma surpresa total para mim. Acabei de receber o telefonema no Festival de Cinema de Sundance para mais um filme, e não foi uma decisão fácil porque vai me definir para o último capítulo da minha vida, temo", disse.

"Mas estou muito animado. Algumas pessoas maravilhosas estão voltando sua atenção para Harry Potter. É por isso que tem sido uma decisão tão difícil. Terei cerca de 87 anos na festa de encerramento, mas eu disse sim", completou.

Nos cinemas em "Conclave", indicado ao Oscar de Melhor Filme, John Lithgow já atuou em produções como "Interestelar", "The Old Man", "Dexter", "Uma Família de Outro Mundo", "Footloose - Ritmo Louco" e mais.

Produzida pela Max, os detalhes da série, baseada nos livros de J.K. Rowling, são mantidos sob sigilo. Ao que tudo indica, as gravações terão início em meados de 2025, nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, na Inglaterra. Especula-se que a produção deve ser lançada no serviço de streaming no fim de 2026 ou início de 2027. Francesca Gardiner será a showrunner.