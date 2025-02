Fernanda Torres em cena de ’Ainda Estou Aqui’ - Alile Dara Onawale

Fernanda Torres em cena de ’Ainda Estou Aqui’Alile Dara Onawale

Publicado 27/02/2025 13:30 | Atualizado 27/02/2025 13:39

O "The New York Times", um dos jornais de maior prestígio dos Estados Unidos e do mundo, divulgou, na manhã desta quinta-feira (27), suas previsões finais para o Oscar 2025, cuja cerimônia ocorre no domingo (2). A publicação prevê que "Ainda Estou Aqui" ganhe a categoria de Melhor Filme Internacional e que Fernanda Torres saia como vitoriosa em Melhor Atriz.