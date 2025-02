Michelle ficou conhecida pelos papéis em ’Gossip Girl’ e ’Buffy’ - Reprodução / Instagram

Publicado 27/02/2025 11:51

A fotógrafa Amanda de Cadenet, amiga da atriz Michelle Trachtenberg, encontrada morta nesta quarta-feira (26) aos 39 anos , afirmou nas redes sociais, em tom de luto, que a fatalidade tinha uma "alta possibilidade" de acontecer com a artista. O comentário foi feito em uma publicação no Instagram.

"Não vou compartilhar detalhes das nossas conversas nos últimos seis meses, mas você sabia que a morte era uma alta possibilidade e eu só peço perdão que o desfecho não foi o melhor", escreveu, segundo o "The New York Post".



Após publicar a mensagem, a autora apagou este trecho, mas internautas repararam na edição. "A legenda original era incomum, a edição foi sensata", comentou uma mulher.



Cadenet seguiu com o desabafo. "Que notícia triste para acordar esta manhã. É estranho e horrível postar isso, mas eu quero reconhecer sua morte porque eu me importava com você. Sempre me lembrarei de você como a jovem mulher vivaz que conheci quando tirei esta foto sua... e ao ver seu rosto da cama do hospital quando fizemos uma chamada de vídeo recentemente, mesmo que você não se parecesse com você, sua doçura e humor ainda estavam vivos."



Nos últimos meses, Michelle publicou fotos nas suas redes sociais que causaram preocupação nos fãs pela sua saúde mental. A artista respondeu aos internautas em janeiro, postando uma nova imagem afirmando que "estava bem". Ela passou por um transplante de fígado recentemente. Segundo a polícia, a possibilidade de crime está descartada e exames irão determinar a causa da morte.



Atriz renomada



Michelle Trachtenberg nasceu em 11 de outubro de 1985 e atuou pela primeira vez em sitcoms no programa "As Aventuras de Pete e Pete" (1993-1996), um clássico do canal infantil Nickelodeon. Em 1996, fez sua estreia no cinema no filme "A Pequena Espiã", atuando como a protagonista Harriet Welsch.



Depois, ela fez o papel de Dawn Summers, irmã da protagonista de "Buffy, a Caça-Vampiros", e a antagonista Georgina Sparks em "Gossip Girl", papéis que se tornaram consagrados no repertório da atriz.