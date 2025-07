Rodrigo Simas estrela o musical ’Hair’ - Divulgação/André Wanderley

Rodrigo Simas estrela o musical ’Hair’Divulgação/André Wanderley

Publicado 26/07/2025 05:00 | Atualizado 26/07/2025 13:35

Rio - Rodrigo Simas estreia em musicais como o personagem Berger em "Hair", espetáculo em cartaz no Teatro Riachuelo, no Centro. A produção, que revive a revolução cultural das décadas de 1960, traz o ator de 33 anos em um papel repleto de energia e atitude, explorando temas como liberdade, amor e resistência.

fotogaleria

"É uma honra estar no palco com tantos atores talentosos. Acho que o grande barato e a força desse espetáculo está no todo, na quantidade de pessoas em cima do palco, de artistas que querendo ou não estão sendo resistência num país que às vezes bota para baixo a cultura, que não incentiva, e eu acho que metaforicamente diz muito sobre o espetáculo e sobre os dias atuais também", reflete o artista.

Rodrigo compartilha o processo até ser escolhido para o elenco e cita a dedicação dele nos ensaios que aconteciam de segunda a sábado, das 14h às 22h. "Fui fazer o teste muito empolgado com a possibilidade, mas ao mesmo tempo sem saber se iria rolar. Quando rolou, eu já estava totalmente dedicado a isso. É o projeto do meu ano, de total dedicação com aula de canto, feno, ensaio. Depois que a gente estreia, começa um outro tipo de processo maravilhoso e vivo, que é o teatro".

Novas maneiras de atuação foram desbravadas pelo artista durante a construção de Berger. "Primeiro por ser um musical, que era um lugar desconhecido para mim, agora já me aproprio um pouco. Nas camadas do personagem, ele é um cara que lidera essa tribo dos hippies, a favor da paz, contra a guerra e, ao mesmo tempo, ele tem muitas sombras e contradições na personalidade dele, que faz com que me atravesse de várias formas", conta.

A imersão nos aspectos históricos e culturais de "Hair", que reflete o turbilhão dos anos 60, com a busca por liberdade, amor livre e o impacto da Guerra do Vietnã, também foi importante para o ator neste trabalho. "O Charles, antes de começar a dirigir a peça, praticamente faz um workshop sobre a época, passando filmes, contando relatos e fazendo a gente se misturar com essa história que não tem tanto tempo, mas é uma outra geração. A gente foi juntando todos esses pedaços, ouvindo músicas da época e estudando o texto, suas metáforas e aonde esse texto leva a gente não só na escrita, mas no subtexto deles", destaca.

Declaradamente bissexual, o artista relata a maneira que se conecta com a mensagem de liberdade amorosa que atravessa o musical. "Eu acredito que não existe uma forma certa, uma regra para amar e se relacionar. Existe, sim, o respeito, o diálogo e a felicidade. Eu acho que isso é o que mais importa".

No palco, o elenco interpreta uma série de canções que ultrapassaram as fronteiras do teatro e se tornaram hits mundiais, como "Aquarius" e "Let the Sunshine in". "É uma honra desbravar essa vertente artística com esses hinos, que não lembro como entraram na minha vida, mas lembro desde que me entendo por gente de sentir as canções como verdadeiros hinos de energia e de me atravessar de uma forma muito potente", avalia Simas.

Ele ainda analisa o motivo do espetáculo seguir relevante ao longo das décadas, e comenta o impacto dessa nova versão no público brasileiro. "Continua sendo uma peça de época, mas o que torna atemporal para mim é a mensagem, independente da época. Fala sobre amor, paz, liberdade, de um grupo de jovens que estavam indo contra um sistema social de que eles não acreditavam", opina.

Para Simas, algumas questões abordadas na produção continuam merecendo atenção nos dias de hoje. "Acho que a metáfora para essa peça é que a gente pode comparar muitas coisas atuais que, infelizmente, ainda acontecem como as guerras, como os tipos de violência e a falta de liberdade. Muitas vezes, a liberdade de expressão de você ser o que você é. Então, eu acho por isso é um clássico há tanto tempo".

A composição de 'Hair' conta com talentos selecionados em audições abertas. Além de Rodrigo Simas, integram o espetáculo Eduardo Borelli (Claude), Estrela Blanco (Sheila), Thati Lopes (Jeannie), Drayson Menezes (Hud), Giovanna Rangel (Crissy), Beatriz Martins (Dionne), Pietro Dal Monte (Woof), Thuany Parente (Sarah), Vinicius Cafer (Peter), Wagner Lima (Margaret Mead) e Rafa Vieira (Hubert). Gabi Porto, Murilo Armacollo, Celso Luz, Milena Mendonça, Vicenthe Delgado, Gabriel Vicente, Andreina Szoboszlai, Caio Nery, Carol Lippi, Felipe Mirandda, Fiu Souza, Gabriel Querino, Henrique Reinesch, Kabelo, Karine Bonifácio, Lola Borges, Lolo Fraga e Tai Martins também estão na produção.

"Ter tido essa oportunidade, essa democratização de espaço e de lugar eu acho que amplia o leque de opções e varia todos os tipos de possibilidades como ator, como artista e para gente está sendo incrível esse processo, coletivo. Isso que foi o mais importante e forte dessa peça", conclui Simas.

Serviço:



Espetáculo 'Hair'

Temporada: 04 de julho a 21 de setembro

Quintas e sextas às 20h; Sábados às 16h e às 20h; Domingos às 15h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro

Ingressos a partir de: R$ 25 (meia-entrada)

Classificação etária: 18 anos