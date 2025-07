Gloria Groove será Madame Morrible em sessões especiais de ’Wicked’, em SP - Divulgação / Carolina Demper

Publicado 23/07/2025 20:34

Rio - Gloria Groove está de volta ao mundo dos musicais. A cantora recebeu o ticket esmeralda e desembarca diretamente no elenco de "Wicked" para sessões especiais no Teatro Renault, em São Paulo. Ela interpretará Madame Morrible, sendo a primeira drag queen do mundo a viver o papel.

“Essa história me puxa de volta para um lugar que sempre sonhei. É como receber um ticket esmeralda, como a Elphaba, para viver algo que parecia impossível”, diz GG. As sessões que contarão com a presença de Gloria acontecerão de 23 a 27 de agosto e de 30 de agosto a 3 de setembro, de sábado a quarta-feira.

No enredo, Madame Morrible é a diretora da Universidade de Shiz — a escola onde Elphaba e Glinda se conhecem. Figura imponente, articuladora e ambígua, a personagem é decisiva nos rumos da história, representando as estruturas de poder e influência.

Com trajetória nos palcos desde os 7 anos de idade, Gloria Groove iniciou sua carreira como dublador e ator de musicais, antes de se consolidar como uma das principais vozes da música pop contemporânea. Agora, aos 30 anos, celebra o retorno ao teatro musical com um papel de relevância na trama e significado pessoal. “Estou representando no palco os fãs de 'Wicked' que estão na plateia. É como se tivessem puxado alguém da poltrona para viver essa oportunidade única”, afirma.