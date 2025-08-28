Leandro Hassum e Manu Gavassi - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2025 14:08

Rio - O filme "Silvio Santos Vem Aí", protagonizado por Leandro Hassum e Manu Gavassi, teve o trailer oficial divulgado pela Paris Filmes, nesta quinta-feira (28). Com direção de Cris D'Amato e roteiro escrito por Paulo Cursino, o longa estreia nos cinemas dia 20 de novembro.

A história mergulha nos bastidores da TV e da política, revelando o momento em que, em 1989, Silvio se lançou como pré-candidato à presidência da República. A partir da relação entre Silvio e a publicitária Marília (Manu Gavassi), que investiga sua vida a pedido de adversários políticos, o filme revela um lado mais íntimo do apresentador, que sempre foi extremamente reservado fora dos estúdios.



Marília vai trabalhar com Silvio e fica dividida entre o profissionalismo e o encanto pelo apresentador. Embora a princípio ela fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo seu carisma. O longa ainda mostra cenas que marcaram gerações, como o clássico momento do "Topa tudo por dinheiro", as gravações no palco do SBT e os embates políticos nos bastidores da campanha.

Na produção, Regiane Alves interpreta Íris Abravanel, empresária que foi casada com o apresentador, que morreu aos 93 anos, em agosto de 2024. Marcelo Laham, Gabriel Godoy e Hugo Bonemer também estão no elenco do filme, que conta com a participação especial de Vanessa Giacomo.

