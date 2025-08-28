Lucas Lima faz retiro de yoga: ’Intenso’Reprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lucas Lima, de 42 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (27), que está fazendo um retiro de yoga no Jalapão, Tocantins. O músico refletiu sobre a "experiência surreal" ao compartilhar um compilado de registros aproveitando diversos momentos na natureza.
fotogaleria
Lucas Lima - Reprodução / Instagram
Lucas Lima aproveita dias na natureza no Jalapão, Tocantins - Reprodução / Instagram
Lucas Lima se refresca em lago no Jalapão, Tocantins - Reprodução / Instagram
Lucas Lima faz yoga em retiro - Reprodução / Instagram
Lucas Lima faz retiro de yoga: 'Intenso' - Reprodução / Instagram
Lucas Lima faz retiro de yoga no Jalapão, Tocantins - Reprodução / Instagram
"Fazer mais um retiro de yoga: mais uma meta desse ano cumprida. Essas são só algumas imagens, vou postar tanto mais ainda sobre isso. Foi intenso, Jalapão não é a Disney. Mas que experiência surreal. Origado, [...] destino, pela sorte de juntar um tanto de gente tão especial que fez esse retiro ser tão singular. A vida está prestando horrores", escreveu Lucas.
Nos cliques, o músico aparece em vários cenários de tirar o fôlego em muitas atividades ao ar livre: meditando, se divertindo com amigos, fazendo trilha, pulando em um lago, descendo de tirolesa e muito mais.
O post encantou os seguidores. "Que lugar incrível", elogiou uma usuária das redes sociais. "O Jalapão é tudo isso mesmo! Lindas imagens", exaltou um internauta. "Isso é vida! E o mais importante: com gente com a energia boa igual você! Isso é o mais importante na vida: essa 'vibe' leve e positiva", opinou outra pessoa.