Kelly Key, Beth Mota e Suzanna Freitasreprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Kelly Key publicou nesta quinta-feira (28) uma foto ao lado da mãe, Beth Mota, e da filha, Suzanna Freitas. Morando em Angola, a cantora está no Rio de Janeiro para rever a família e aproveitou o momento para registrar o encontro.
fotogaleria
Kelly Key, Beth Mota e Suzanna Freitas - reprodução Instagram
Kelly Key exibe abdômen definido e reflete: ?Corpo saudável é consequência? - Reprodução/Instagram
Kelly Key - Reprodução / Instagram
Suzanna Freitas e Kelly Key - Reprodução/Internet


Na legenda, Kelly refletiu sobre a ligação entre gerações e o impacto da união feminina.
“As três gerações que me lembram, todos os dias, que quando mulheres se unem o mundo fica pequeno diante da nossa grandeza. Somos um clã, um legado de força, de amor e de coragem. Aqui está a prova viva de que cada geração fortalece a outra, e que juntas somos inspiração para seguir em frente”, escreveu.

Nos comentários, fãs elogiaram a publicação. "Querida, não basta postar foto, tem que deixar a receita na legenda", brincou uma seguidora ."Essas passaram na fonte da juventude", escreveu outra. "Três gerações de pura beleza", afirmou a internauta "Genética de milhões, maravilhosas", elogiou uma fã.
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)