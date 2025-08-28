Kelly Key, Beth Mota e Suzanna Freitasreprodução Instagram
Na legenda, Kelly refletiu sobre a ligação entre gerações e o impacto da união feminina.
“As três gerações que me lembram, todos os dias, que quando mulheres se unem o mundo fica pequeno diante da nossa grandeza. Somos um clã, um legado de força, de amor e de coragem. Aqui está a prova viva de que cada geração fortalece a outra, e que juntas somos inspiração para seguir em frente”, escreveu.
Nos comentários, fãs elogiaram a publicação. "Querida, não basta postar foto, tem que deixar a receita na legenda", brincou uma seguidora ."Essas passaram na fonte da juventude", escreveu outra. "Três gerações de pura beleza", afirmou a internauta "Genética de milhões, maravilhosas", elogiou uma fã.
