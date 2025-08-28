Fernanda Torres e Andrucha Waddington - Cristina Granato / Divulgação

Rio - Casada há 27 anos com o diretor e produtor Andrucha Waddington, Fernanda Torres contou que já enfrentou momentos de conflito na relação. Em entrevista ao podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise, a atriz revelou que, por um período, o casal optou por morar em casas separadas.

Segundo Fernanda, a decisão ocorreu após a chegada do segundo filho, Antônio, hoje com 17 anos. Ela e o marido também são pais de Joaquim, de 25. O diretor ainda é pai de Pedro e João, frutos de um relacionamento anterior. "O Andrucha era mais novo que eu, mas já tinha dois filhos. O Pedro tinha 1 ano e o João 1 ano e 9 meses. De repente, estava convivendo com duas crianças. A mãe deles é uma mulher extraordinária. Nunca houve tensão, a separação deles foi muito bem e tenho um carinho enorme por ela e pelos meninos", relatou a atriz.

A artista explicou que a diferença de idades entre os filhos e os enteados gerava desafios na rotina da família. "[Primeiro] veio o Joaquim, imagina três garotos. Isso foi complicado porque eu tive uma educação diferente da que o Andrucha tinha com os meninos", disse. "O Joaquim se sentia injustiçado. Eu cobrava estudo, eu era mais CDF, e eles eram mais livres. Depois, o Antonio nasceu quando eu tinha 42 anos e o Joaquim tinha 9. Teve uma hora que falei: 'Andrucha, não está dando. A gente vai enlouquecer'", contou.

De acordo com Fernanda, a escolha por manter duas casas trouxe equilíbrio ao núcleo familiar. "Naturalmente, a gente passou um tempo em duas casas e isso meio que acalmou a casa. Depois, naturalmente, a gente voltou a morar junto. É uma família com quatro moleques. [...] Seja lá as crises que eu e Andrucha tenhamos tido na vida, eu me sinto bastante próxima da relação [dos meus pais], acho que eu repeti", afirmou.

Filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, que foram casados por 56 anos até a morte do ator em 2008, Fernanda declarou que repetiu o padrão dos pais sem intenção. "Repeti de certa forma a relação do meu pai e da minha mãe. Casei com alguém que também é meu parceiro profissional. E, assim como eles, vivo uma relação longa, que já dura 27 anos", destacou.

A atriz também refletiu sobre a raridade de uniões longas atualmente. "Nos dias atuais é revolucionário ficar casado tanto tempo. Primeiro porque você não fica casada com a mesma pessoa. Todo mundo vai mudando, é um processo de amadurecimento muito legal", disse. "Nos primeiros anos você acha que vai mudar aquela pessoa. Depois você desiste de mudá-la. Uma vez minha analista falou uma coisa maravilhosa: ‘vocês estão juntos para poderem ficar sós’. Isso nós temos mesmo. Eu e Andrucha somos capazes de ficar sozinhos juntos", concluiu.