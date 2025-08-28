Cissa Guimarães - TV Brasil

Cissa GuimarãesTV Brasil

Publicado 28/08/2025 22:54

Rio - Cissa Guimarães usou as redes sociais para falar sobre a morte da irmã, Bali Pinheiro Guimarães, que ocorreu no último sábado (23). O velório e o sepultamento aconteceram na manhã desta quinta-feira (28).

Em seu relato, Cissa desabafou sobre a despedida: "Hoje foi um dia muito difícil, uma mistura de dor imensa e de alívio por minha irmã ter descansado na luz. E quero, imensamente, agradecer todas as manifestações de solidariedade, amor e carinho com a minha família. Muito obrigada! E neste post compartilho com vocês minha família que continua unida no amor, porque, como diz @oficialfernandatorres, a vida presta! Sigamos juntos, sempre no caminho da luz! Muito obrigada, muito, e seguirei tentando cumprir minha missão com amor, gratidão e luz! Muito obrigada a todos vocês, preciso muito desta solidariedade, carinho, apoio! Muito obrigada! E muita luz para todos nós!".A atriz explicou que a irmã morreu após enfrentar uma doença, mas não revelou detalhes."Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", escreveu.No sábado (23), Cissa já havia comunicado a morte de Bali em suas redes sociais: "Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz, Bali, muita luz na sua nova vida!".