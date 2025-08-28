Cissa GuimarãesTV Brasil
Em seu relato, Cissa desabafou sobre a despedida: "Hoje foi um dia muito difícil, uma mistura de dor imensa e de alívio por minha irmã ter descansado na luz. E quero, imensamente, agradecer todas as manifestações de solidariedade, amor e carinho com a minha família. Muito obrigada! E neste post compartilho com vocês minha família que continua unida no amor, porque, como diz @oficialfernandatorres, a vida presta! Sigamos juntos, sempre no caminho da luz! Muito obrigada, muito, e seguirei tentando cumprir minha missão com amor, gratidão e luz! Muito obrigada a todos vocês, preciso muito desta solidariedade, carinho, apoio! Muito obrigada! E muita luz para todos nós!".
Mensagem de fé e gratidão
A atriz explicou que a irmã morreu após enfrentar uma doença, mas não revelou detalhes.
"Seu corpo, já cansado, descansou em Deus, mas sua alma permanecerá sempre entre nós", escreveu.
No sábado (23), Cissa já havia comunicado a morte de Bali em suas redes sociais: "Hoje minha irmã Bali fez a passagem para sua nova vida. Que seja uma passagem cheia de luz, paz e muita força e amor para meus sobrinhos, Pedro, Carolina, Beatriz e Antonio. Amo vocês e sigamos juntos! Paz, Bali, muita luz na sua nova vida!".
