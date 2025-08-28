Rio - Luan Santana encantou seguidores nesta quinta-feira (28) ao publicar uma nova foto em família nas redes sociais. O cantor, que estava em turnê pela Europa, posou da mulher, Jade Magalhães, e da filha do casal, Serena, de oito meses.
Na legenda, Luan anunciou: "A família tá de volta no Brasa eim", escreveu o artista na legenda da publicação.
Serena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em São Paulo, duas semanas antes do previsto. Ela é a primeira filha de Jade e Luan Santana. O casal retomou o relacionamento no início de 2024 e oficializou a união em novembro em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Desde então, os pais compartilham apenas momentos pontuais da rotina da filha, preservando a privacidade da bebê.
