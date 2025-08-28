Evelyn Regly relembra abuso na infância - reprodução Youtube

Evelyn Regly relembra abuso na infânciareprodução Youtube

Publicado 28/08/2025 16:42 | Atualizado 28/08/2025 16:53

Rio - Na última terça-feira (26), Evelyn Regly participou do podcast Vaca Cast ao lado do diretor Renato Giannini. A influenciadora contou experiências pessoais e abordou o tema do perdão, relembrando um episódio de sua infância em que sofreu abuso.

Evelyn revelou que decidiu perdoar o agressor para não carregar sentimentos que a prejudicavam.

“Eu perdoei o abusador que me abusou quando eu era criança. Eu perdoei porque não carrego mais aquela mágoa de desejar o mal, porque eu já tive essa vontade de desejar a morte. Isso é ruim para você… E eu pedi perdão a Deus, porque não quero sentir isso por ninguém.”



Distinção entre perdoar e conviver



A influenciadora reforçou que perdoar não significa restabelecer laços com quem causou sofrimento.

“Porque quando eu falo de perdão, muita gente acha assim ‘então eu tenho que perdoar e eu tenho que conviver’, eu não sou obrigada a conviver, jamais, eu não quero nunca, não sou obrigada a ter essa pessoa na minha vida, mas eu liberei esse perdão e isso faz bem a você.”

Durante a conversa, Evelyn destacou que o perdão é uma decisão individual e funciona como uma forma de cuidado consigo mesma. Para ela, liberar esse sentimento ajuda a seguir em frente, sem a necessidade de proximidade com quem causou dor.