Evelyn Regly relembra abuso na infânciareprodução Youtube
Evelyn revelou que decidiu perdoar o agressor para não carregar sentimentos que a prejudicavam.
“Eu perdoei o abusador que me abusou quando eu era criança. Eu perdoei porque não carrego mais aquela mágoa de desejar o mal, porque eu já tive essa vontade de desejar a morte. Isso é ruim para você… E eu pedi perdão a Deus, porque não quero sentir isso por ninguém.”
Distinção entre perdoar e conviver
A influenciadora reforçou que perdoar não significa restabelecer laços com quem causou sofrimento.
“Porque quando eu falo de perdão, muita gente acha assim ‘então eu tenho que perdoar e eu tenho que conviver’, eu não sou obrigada a conviver, jamais, eu não quero nunca, não sou obrigada a ter essa pessoa na minha vida, mas eu liberei esse perdão e isso faz bem a você.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.