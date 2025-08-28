Faustão - Reprodução/TV Globo

FaustãoReprodução/TV Globo

Publicado 28/08/2025 10:31

DIA, ele se "encontra bem clinicamente" e seguirá com a recuperação em casa. Rio - Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (28), depois de passar por dois transplantes. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde. Segundo o boletim médico do apresentador, enviado aoele se "encontra bem clinicamente" e seguirá com a recuperação em casa.

"Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular", informa a nota.

No Instagram, Luciana Cardoso, mulher de Faustão, compartilhou o boletim médico do marido e escreveu: "Obrigada a todos que torceram e oraram por ele".

Faustão estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. No início deste mês, a unidade de saúde informou que o artista foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. "Um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje (7)", dizia o boletim médico. O apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização.

Histórico Clínico

