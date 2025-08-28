FaustãoReprodução/TV Globo

Rio - Fausto Silva, de 75 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (28), depois de passar por dois transplantes. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde. Segundo o boletim médico do apresentador, enviado ao DIA, ele se "encontra bem clinicamente" e seguirá com a recuperação em casa. 
"Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados. Seguirá plano de cuidado em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular", informa a nota. 
No Instagram, Luciana Cardoso, mulher de Faustão, compartilhou o boletim médico do marido e escreveu: "Obrigada a todos que torceram e oraram por ele". 
Faustão estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. No início deste mês, a unidade de saúde informou que o artista foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. "Um transplante de fígado nesta quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado hoje (7)", dizia o boletim médico. O apresentador passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização. 
Histórico Clínico
Em agosto de 2023, Faustão recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. A operação do apresentador durou aproximadamente 2h30 e ele teve alta no mês seguinte. O ex-global voltou a ser internado em fevereiro do ano passado para um transplante de rim em função do agravamento de uma doença renal crônica. Seis meses depois, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, o artista disse que realizava diálise duas vezes por semana.
 