Gabriel Medina assume romance com Isabella Arantes
As suspeitas sobre o relacionamento começaram após fãs perceberem que os dois apareciam em fotos feitas nos mesmos locais. Atualmente, Medina e Isabella estão em viagem pela Península de Maraú, na Bahia. Os rumores de envolvimento entre os dois ganharam força em junho e, desde então, movimentaram a web.
Com mais de 1 milhão de seguidores, Isabella Arantes construiu carreira na televisão. Ela integrou o balé do "Domingão do Faustão" e hoje atua como assistente de palco no "Domingo Legal". No passado, foi noiva do cantor Zé Felipe, antes do artista iniciar seu relacionamento com Virginia Fonseca.
No Carnaval de 2025, Isabella estreou como musa do Salgueiro e desfilou na Marquês de Sapucaí. A participação marcou sua primeira vez no Carnaval do Rio de Janeiro. Antes disso, a paulista de Aparecida do Norte já havia desfilado em São Paulo, pela Gaviões da Fiel.
