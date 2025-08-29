Tainá Militão expõe Léo Pereirareprodução Instagram
"Agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade e deixa os outros virem aqui na internet e me atacar com mentira", afirmou Tainá. "Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça do pai dos meus filhos".
A influenciadora contou que, grávida de três meses, precisou buscar o atleta em uma casa noturna. "Vamos começar falando de quando eu tava grávida por três meses do Matteo, que eu precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo", relatou.
Ex-esposa de Léo Pereira, do Flamengo, afirma nas redes sociais que já teve que buscá-lo bêbado em um "p*teiro" quando estava grávida de 3 meses e posta vídeo do jogador dormindo no chão da cozinha. pic.twitter.com/5BPCALkHgh— (@Antonellibjj_) August 29, 2025
Tainá publicou um vídeo para reforçar suas declarações. Nas imagens, Léo Pereira aparece deitado no chão da cozinha, enquanto ela comenta: "Chego em casa. O quê que tá acontecendo? Quatro horas da manhã. O bonitão, ó, bêbado jogado no chão da cozinha".
Consequências para a saúde
Segundo Tainá, o episódio resultou em complicações na gravidez. "No outro dia, eu estava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: 'Filha, você está perdendo seu filho'", disse.
A influenciadora relatou que precisou de atendimento hospitalar e recebeu a confirmação de um hematoma. "O hematoma cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho", contou.
Disputa judicial e polêmica com Karoline Lima
As declarações ocorreram no mesmo dia em que Tainá rebateu falas de Karoline Lima, atual namorada do jogador. A influenciadora negou que utilize o valor da pensão dos filhos para pagar faculdade ou gastos pessoais, como havia sido sugerido.
Tainá Militão e Léo Pereira são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5 anos. O zagueiro do Flamengo atualmente mantém relacionamento com Karoline Lima.
