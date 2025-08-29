Tainá Militão expõe Léo Pereira - reprodução Instagram

Tainá Militão expõe Léo Pereirareprodução Instagram

Publicado 29/08/2025 21:36

Rio - Tainá Militão voltou a expor detalhes de sua relação com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, nesta sexta-feira (29). Nos stories do Instagram, a influenciadora relembrou um episódio grave ocorrido durante a gestação de Matteo, hoje com 4 anos.

fotogaleria

"Agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade e deixa os outros virem aqui na internet e me atacar com mentira", afirmou Tainá. "Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça do pai dos meus filhos".A influenciadora contou que, grávida de três meses, precisou buscar o atleta em uma casa noturna. "Vamos começar falando de quando eu tava grávida por três meses do Matteo, que eu precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo", relatou.