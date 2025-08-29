Tainá Militão expõe Léo Pereirareprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Tainá Militão voltou a expor detalhes de sua relação com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, nesta sexta-feira (29). Nos stories do Instagram, a influenciadora relembrou um episódio grave ocorrido durante a gestação de Matteo, hoje com 4 anos.
fotogaleria
Tainá Militão - reprodução Instagram
Tainá Militão expõe Léo Pereira - reprodução Instagram
Tainá Militão expõe Léo Pereira - reprodução Instagram
Tainá Militão acusa Léo Pereira de quase causar aborto durante gravidez - reprodução Instagram
Tainá Militão expõe Léo Pereira: noitada em boate, vídeo comprometedor e relato de aborto quase consumado - reprodução Instagram
Tainá Militão - reprodução Instagram
Tainá Militão - reprodução Instagram
Tainá Militão expõe Léo Pereira - reprodução Instagram

"Agora eu entendi que não adianta eu querer preservar a imagem de alguém que não tem nem a decência de falar a verdade e deixa os outros virem aqui na internet e me atacar com mentira", afirmou Tainá. "Então vamos lá, vamos começar a refrescar a cabeça do pai dos meus filhos".

A influenciadora contou que, grávida de três meses, precisou buscar o atleta em uma casa noturna. "Vamos começar falando de quando eu tava grávida por três meses do Matteo, que eu precisei buscar dentro de um puteiro bêbado, onde eu quase perdi o nosso filho, e te achei depois jogado no chão da cozinha dormindo", relatou.


Tainá publicou um vídeo para reforçar suas declarações. Nas imagens, Léo Pereira aparece deitado no chão da cozinha, enquanto ela comenta: "Chego em casa. O quê que tá acontecendo? Quatro horas da manhã. O bonitão, ó, bêbado jogado no chão da cozinha".

Consequências para a saúde

Segundo Tainá, o episódio resultou em complicações na gravidez. "No outro dia, eu estava almoçando, eu levantei toda ensanguentada. A nossa funcionária falou assim: 'Filha, você está perdendo seu filho'", disse.

A influenciadora relatou que precisou de atendimento hospitalar e recebeu a confirmação de um hematoma. "O hematoma cresceu, ficou com dez centímetros, eu não podia pegar a Helena no colo, eu não podia fazer minhas atividades físicas, eu não podia nem subir as escadas, porque a médica falava para mim que se eu fizesse isso, eu poderia perder o meu filho", contou.

Disputa judicial e polêmica com Karoline Lima

As declarações ocorreram no mesmo dia em que Tainá rebateu falas de Karoline Lima, atual namorada do jogador. A influenciadora negou que utilize o valor da pensão dos filhos para pagar faculdade ou gastos pessoais, como havia sido sugerido.

Tainá Militão e Léo Pereira são pais de Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5 anos. O zagueiro do Flamengo atualmente mantém relacionamento com Karoline Lima.