Rio - Karoline Lima usou as redes sociais para rasgar o verbo sobre a disputa judicial entre seu namorado, Léo Pereira, e a ex dele, Tainá Castro. Nesta sexta-feira (29), a influenciadora foi aos Stories, do Instagram, para revelar que o processo, na verdade, não é sobre a pensão de Matteo e Helena, filhos do jogador, mas sim sobre as mensalidades de uma faculdade de medicina que Tainá abandonou.

"A bonita está cobrando as mensalidades da faculdade de medicina que ela abandonou. Ela está cobrando do Leonardo o pagamento das mensalidades de uma faculdade que ela não faz. Faz um ano que ela entrou com esse processo na Justiça, mas a Justiça do Brasil, do Rio de Janeiro, principalmente, é extremamente lenta. Então, até ontem, ele não sabia da existência desse processo. Ontem ele foi intimado às 15h20", iniciou ela.

Karoline seguiu explicando que, apesar de Léo e Tainá nunca tenham se casado, o jogador abriu mão de metade de seus bens devido ao longo relacionamento. "Leonardo deu metade de todo o patrimônio dele para ela, sem estresse na Justiça. Eu lembro exatamente desse dia que ele chegou dizendo que tinha feito isso porque não queria mais estresse e queria ficar em paz, para ela seguir a vida dela e ele seguir a vida dele".

Depois, a influenciadora contou que o único item que consta no processo com relação aos filhos do jogador, é sobre um pagamento que Léo já havia feito. "Uma vez, o Leonardo fez um pagamento que ela deveria ter feito, porque ela recebe a pensão e ela deve destinar os pagamentos ao aos interessados. Ela deixou de fazer. Leonardo recebeu uma mensagem dizendo que estava em aberto, foi lá e pagou. Na pensão seguinte, ele descontou, porque havia sido pago. Tem alguma coisa de errado nisso? Eu acho que não. Porque ela vai receber a pensão para quê? Se não é para pagar as coisas?", se indignou.

Segundo Karoline, até há pouco tempo atrás, Tainá usava um cartão de Léo Pereira para fazer compras em lojas de grife e pagar viagens, tanto para ela quanto para amigos e familiares, para Madri, na Espanha, onde o atual namorado dela, Éder Militão, mora.

"Você acha sinceramente que eu, Karoline, depois de ter levantado essa bandeira, essa causa de macho que não paga pensão, macho que abandona as crianças, que não quer proporcionar o melhor padrão de vida para os filhos... você acha que eu ia passar a mão na cabeça do Leonardo, a pessoa que dorme debaixo do mesmo teto que eu? Nunca! No dia que eu fizer isso, você pode me internar que eu estou louca", seguiu, ela, que alfinetou Tainá.

"Eu não sou igual a você. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele está fazendo coisa errada. Eu não passo a mão na cabeça do meu companheiro quando eu sei que ele poderia proporcionar muito mais e não proporciona, porque aqui não acontece isso. Eu sei o que é pedir na justiça, a execução de uma pensão de um pai que não quer oferecer nem 1% do que minha filha merece. E é o que eu estou fazendo até hoje", disse ela.

Em seguida, Karoline falou sobre mulheres que brigam na Justiça por pensão alimentícia e afirmou que não deixará que Tainá se aproprie da causa, já que, segundo ela, Léo mantém todos os pagamentos em dia.

"Eu pedi para ver todos os comprovantes. Se eu não tivesse visto, eu não teria aberto a minha boca aqui para estar falando coisa para defender o Leonardo, não. Se eu precisar, venho aqui uma, duas, 10, 20 vezes para defender minha família, se eu souber que eles estão certos. Se eles não tiverem, pode ter certeza que eu vou ser a primeira a criticar", finalizou ela.

Vale lembrar que Karoline Lima é ex-namorada de Éder Militão, atual de Tainá. Juntos, eles tiveram uma filha, Cecília, de 3 anos. O jogador traiu a influenciadora enquanto ela estava grávida e, desde o fim do relacionamento, eles se enfrentam na justiça sobre sobre o pagamento da pensão alimentícia.