A youtuber Bel Peres, conhecida pelo canal Bel para Meninas

Publicado 29/08/2025 16:38

Rio - A influenciadora Bel Peres, de 18 anos, conhecida nacionalmente pelo canal "Bel para Meninas", vive dias de tensão após a remoção de sua página no YouTube, onde tinha milhões de inscritos. A jovem surgiu em uma live nesta quinta-feira (28), chorando, alegando estar sendo vítima de perseguição e de ataques com fake news.

“Eu recebi um e-mail. Achei que fosse falso, mas não era. O canal foi removido. Não sei até onde essa perseguição vai continuar, porque estava tudo bem. Não havia nenhum conteúdo inadequado”, desabafou.



Bel destacou que a exclusão representa mais do que a perda de um espaço digital. Para ela, o canal reunia memórias de sua infância e adolescência. “Nunca fui sexualizada. Nunca usei roupas curtas, nunca falei nada impróprio. Sempre produzi conteúdos adequados para minha idade. Eu cresci diante das câmeras como uma criança e adolescente normal”, reforçou.



A jovem também lembrou que essa não é a primeira vez que perde uma rede social. Em 2020, seu perfil no TikTok, que somava 1,3 milhão de seguidores, também foi banido.



Protesto em São Paulo



Inconformada, Bel convocou seus fãs para um ato de protesto nesta sexta-feira (29), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, contra a decisão do YouTube. Em vídeo publicado no Instagram, ela aparece vestindo camiseta e boné estampados com as frases “Salve Bel para Meninas (real)” e “#Justiça”. Nas mãos, exibia um cartaz pedindo: “YouTube, não apague a nossa história”.



Ela afirmou que esteve na sede do Youtube em São Paulo na quinta-feira, mas não foi atendida por ninguém após ir até a recepção.

Denúncia de Felca pode ter afetado exclusão

O canal "Bel para Meninas" teve os vídeos removidos do YouTube no dia 20 de agosto, duas semanas depois da repercussão do vídeo publicado pelo influenciador Felca, que abordava o tema da adultização infantil e citava a jovem em um trecho.

Em três minutos, ele comentou o caso de Bel e de sua mãe, Fran Peres. A partir dessa denúncia, a plataforma passou a excluir diversos canais que, segundo a empresa, teriam violado as políticas de segurança infantil.

“Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião, uma criança. A busca pelo engajamento extrapolava a normalidade e surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto”, relembrou Felca.