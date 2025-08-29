Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 13:59

Rio - Diogo Nogueira abriu o jogo sobre sua vida pessoal no programa "TVZ Ao Vivo", do Multishow, exibido nesta quinta-feira (28). O cantor respondeu à curiosidade de Marina Sena sobre os segredos de seu relacionamento com Paolla Oliveira e contou como mantém a paixão presente na rotina do casal.

"Além da gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo, nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa. Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. 'O que a senhora deseja?'", relatou o sambista.

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão juntos desde julho de 2021 e assumiram o romance publicamente no mês seguinte. Desde então, costumam compartilhar momentos juntos nas redes sociais e em aparições públicas, sempre trocando declarações de carinho.