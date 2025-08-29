Lucas Lima brincou ao pegar voo com Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 18:33

Rio - Lucas Lima se divertiu ao embarcar na mesma aeronave que Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (29). O cantor brincou que, se desse algum problema no voo, ele seria esquecido devido a presença dos artistas.

"No meu voo estão Tony Ramos, Miguel Falabella e Nicole Bahls. É daqueles que, se cair, eu nem sou citado na matéria", declarou ele nos Stories.

Lucas deixou o Rio de Janeiro após estrear no comando da atração que entrevista os eliminados do "Estrela da Casa", da TV Globo, na quinta-feira (28). "Me preparei muito, me dediquei 100% como de costume, tenho uma equipe sensacional me apoiando e sabia que ia ser difícil, mas mesmo assim, nada te prepara pra um troço desses", relatou aos seguidores.