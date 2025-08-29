Thais Carla revela que já perdeu 60 kg após bariátrica - Reprodução / Instagram

Thais Carla revela que já perdeu 60 kg após bariátricaReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 17:57 | Atualizado 29/08/2025 17:57

Rio - A influenciadora e dançarina Thais Carla revelou que já eliminou 60 kg após passar por uma cirurgia bariátrica. Em entrevista ao gshow, ela refletiu sobre os ganhos de saúde, os desafios emocionais e reafirmou sua defesa da diversidade corporal.

Ex-integrante do balé de Anitta, Thais explicou que decidiu realizar o procedimento após várias tentativas frustradas de emagrecimento. Segundo ela, a escolha teve como principal motivação a saúde e a busca por mais qualidade de vida.

Atualmente, a influenciadora pesa 140 kg e afirma que o número na balança não é o mais importante. "Mais do que o número na balança, o que me deixa feliz é ver a minha saúde e disposição melhorando a cada dia. Já eliminei 60 quilos. Minha meta nunca foi um peso específico, e sim ganhar qualidade de vida. É ter saúde e me sentir bem comigo. O número é apenas uma consequência", declarou.

Para Thais, a maior transformação ocorreu além do corpo. "Aprendi que emagrecer não é só o físico. É também mental e emocional. A maior transformação acontece dentro, na forma como me vejo e me cuido", afirmou.

Ela destacou ainda que precisou enfrentar barreiras internas. "O mais difícil foi lutar contra a ansiedade e a pressão pelos resultados. Aprendi a respeitar o meu corpo, meu tempo e não me comparar com outras pessoas. E ainda a lidar com a insegurança de não conseguir", disse.

A dançarina frisou que o procedimento exige dedicação e acompanhamento profissional. "A bariátrica não é uma solução mágica. É um recurso, mas exige esforço, paciência e muito foco para manter os resultados", explicou.

Mesmo com as mudanças, Thais reforçou seu compromisso com o movimento body positive e com a luta contra a gordofobia. "Minha luta sempre foi por respeito, em qualquer corpo. Agora, meu foco é saúde, e continuo defendendo que ninguém deve ser reduzido à balança", ressaltou.

Ao final, a influenciadora destacou que não se define pela perda de peso. "A minha vitória não é só na balança, mas em cada conquista diária. O mais difícil não foi perder peso, e sim lutar para manter minha essência em meio a tantas mudanças", concluiu.