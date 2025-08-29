Rafa Kalimann ganhou buquê de flores gigante de Nattan - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 16:34

Rio - Rafa Kalimann, de 32 anos, foi surpreendida nesta sexta-feira (29) ao receber um buquê de rosas vermelhas gigante do namorado, o cantor Nattan. Grávida de Zuza, primeira filha do casal, a influenciadora posou para foto em cima do veículo que transportou o presente.

"Ele faz com que todos os dias, mesmo os mais comuns, se tornem especiais... Não tem medo de demonstrar o que sente, na sua intensidade, alegria... Desde o comecinho. Nattan, te amamos muito, e se a Zuza puxou bem a mãe dela, tenho certeza que também já amou o primeiro buquê que recebeu", afirmou nos Stories.

O casal tornou o relacionamento público em dezembro de 2024. Em junho, anunciaram a gravidez. No mesmo mês, descobriram que estão esperando uma menina, que se chamará Zuza. O nome escolhido é uma homenagem a Josefina, avó do cantor.