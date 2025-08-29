Rafa Kalimann ganhou buquê de flores gigante de Nattan Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann ganha buquê de rosas gigante de Nattan
A influenciadora espera por Zuza, primeira filha com o cantor
Filha de Neymar, Mavie, arranca risada do pai ao brincar com cabelo dele: 'Piolho'
Atleta postou um vídeo brincando com a menina
Ivete Sangalo publica foto no perfil do filho e levanta debate sobre monitoramento
Cantora postou selfie no Instagram de Marcelo, de 15 anos, após comentário de jornalista sobre o adolescente
Xuxa relembra filme com Renato Aragão e Carolina Dieckmann criança em registro nostálgico
Foto é uma lembrança das filmagens de 'A Princesa Xuxa e Os Trapalhões' (1989)
Diogo Nogueira conta segredos do relacionamento com Paolla Oliveira
Sambista revelou como faz para manter a 'chama acesa'
Lore Improta exibe boa forma ao lado de Léo Santana durante passeio em Capri
Casal está na Itália para aproveitar o verão europeu
