Cátia Fonseca Globo/ Leo Rosario

Publicado 29/08/2025 12:57 | Atualizado 29/08/2025 12:59

Rio - Cátia Fonseca, 56 anos, virou assunto nesta sexta-feira (29) após notícias de que ela teria sofrido uma lesão e deixado a "Dança dos Famosos" viralizarem. A Globo foi procurada pela reportagem e negou a informação. Em seguida, a apresentadora gravou um vídeo para os Stories do Instagram explicando o que aconteceu.

"Eu estava tomando o meu café da manhã agora. Fui dar uma olhadinha no Instagram, nas redes sociais e vi tanta gente falando, que eu estava lesionada, gente, no céu. Obrigada pela preocupação, mas eu estou ótima. O que eu tenho são dores musculares próprias da atividade física, da intensidade, que eu estou colocando", explicou.

"Sabe onde tem mais exercício físico? Normalmente, a gente trabalha com a musculatura. Quando você muda das séries de exercícios, os músculos dos lados são diferentes. Estou ótima, não estou nada lesionada, eu estou até mais magrinha, olha só que luxo", completou.

A apresentadora ainda falou que é muito bem cuidada e agradeceu ao fisioterapeuta que cuida da equipe do quadro. Cátia está no grupo de repescagem da "Dança dos Famosos" e tem chances de ser uma das eliminadas do quadro, que irá ao ar neste domingo (31).