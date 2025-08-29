Ivete Sangalo se hospeda na mesma suíte que Odete Roitman e Debora Bloch reage - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo se hospeda na mesma suíte que Odete Roitman e Debora Bloch reageReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 12:24

Rio - Ivete Sangalo mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (28), que se hospedou no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na mesma suíte que a personagem Odete Roitman. A intérprete da "vilã das vilãs" da novela "Vale Tudo", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo, Debora Bloch, reagiu ao post, com falas características da bilionária.

"Estou no Rio de Janeiro e sabe o que eu descobri? Que estou no quarto de Odete Roitman. Vou mostrar para vocês com detalhes e requintes de crueldade", disse a cantora.



Em seguida, compartilhou alguns registros da suíte, que já foi cenário da novela. "Odete tem uma cena que faz aqui. [...] E É aqui que a 'madeira canta' com o povo", brincou Veveta, ao mostrar a cama em que a vilã já se divertiu com Walter (Leandro Lima), César (Cauã Reymond) e mais galãs. O quarto tem vista para a Praia de Copacabana.

Debora compartilhou o vídeo e escreveu: "Fico contente que tenha bom gosto em acomodações, meu bem. Desejo que a suíte lhe proporcione o conforto que exige uma verdadeira diva". "A senhora é a mais chique", respondeu Ivete.

A publicação repercutiu. "Eu li exatamente com o tom da Odete", contou uma usuária do Instagram, entre risos. "Ivete, você deve ter lastro e intimidade para uma exibição desta monta", escreveu uma seguidora. "Não achei de bom tom expor a intimidade dela assim, ainda mais lá onde a madeira canta", se divertiu outra pessoa, com sequência de 'emojis' de risadas.

