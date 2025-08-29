Humberto Carrão faz aniversário e recebe homenagens do elenco de ’Vale Tudo’ - Reprodução / Instagram

Humberto Carrão faz aniversário e recebe homenagens do elenco de 'Vale Tudo'

Publicado 29/08/2025 08:59

Rio - Humberto Carrão completou 34 anos nesta quinta-feira (28). Através das redes sociais, o intérprete de Afonso Roitman em "Vale Tudo", da TV Globo, recebeu muitas homenagens de famosos, incluindo dos colegas de elenco do folhetim de Manuela Dias.

"Hoje é aniversário desse amigo que provavelmente foi o que mais teve que aturar a minha pessoa no último ano e só por isso ele já merece o mundo inteiro. Carrãozinho, que maravilha dividir histórias com você!!! sonhar junto, pensar grande, imaginar um mundo diferente, questionar tudo! Amar os livros, os filmes, comemorar nossos amigos, festejar a vida todos os dias (até de mau humor)", iniciou a atriz Alice Wegmann. No remake, ela interpreta a personagem Solange Duprat, que vive um triângulo amoroso com o herdeiro dos Roitman e Maria de Fátima (Bella Campos).

"Novela é uma estrada longa demais, mas é delicioso quando um parceiro como você alivia o peso da responsabilidade e faz a gente querer brincar, se divertir, e só! Porque ser feliz é coisa séria! E como foi bom te ver com todo seu jogo de cintura, cheio de carisma, batalhando por um Afonso mais apaixonante e encantando esse Brasilzão todo com esse rostinho lindo… rostinho não, 'rostão'", brincou a atriz, dizendo que o ator tem a "cabeça grande".

"A vida é uma eterna roda de samba com você! Que sorte a nossa, que maravilha! Te amo e te celebro, meu amigo. Meu 'girino miojinho', parceiro de aventuras, chopps, festinhas, praias, leituras, shows e os próximos muitos trabalhos. Feliz 34 e se você parar de me responder no whatsapp depois da novela eu nunca mais te ajeito em cena nenhuma. 'Calma, também não é assim'. No azeite, papai! que venham as cenas lindas dessa semana", finalizou ela.

Paolla Oliveira, que dá vida a irmã de Afonso na trama, Heleninha Roitman, homenageou ele. "Que sorte te encontrar nessa jornada. Você é um companheiro excepcional. Seja muito feliz, 'irmão'. Feliz aniversário". Intérprete de Renato Filipelli, João Vicente de Castro se declarou: "Parabéns, meu irmão. Você é um presentão que 'Vale Tudo' me deu. Estamos juntão. Te amo".

Mais famosos publicaram mensagens de carinho ao aniversariante. "Coisa mais amada e amorosa do mundo. Como eu amo. Feliz aniversário", escreveu Regina Casé, recuperando registros ao lado de Humberto.

"Feliz aniversário, meu fraterno. Vida longa, plena e feliz! Que a gente siga lembrando e vivendo histórias bonitas. Parabéns. Amo você", disse o ator Dan Ferreira. "Feliz aniversário. Amigo amado, bicho brilhante. Que tudo seja bom o bonito. Te amo", declarou o diretor de arte Thales Junqueira.

Além dessas homenagens, Carrão compartilhou uma que chamou a atenção. "Meu amor, você merece tudo que há de melhor nessa vida", escreveu Vanessa Cardoso, ao publicar um clique abraçadinha com ele.