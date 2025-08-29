Dira Paes e Sophie Charlotte serão mãe e filha em ’Três Graças’ - Reprodução/Instagram

Dira Paes e Sophie Charlotte serão mãe e filha em ’Três Graças’Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 19:40

Rio - Dira Paes, de 56 anos, publicou uma imagem com Sophie Charlotte nos bastidores de "Três Graças", próxima novela das 21h da TV Globo. A trama escrita por Aguinaldo Silva tem previsão de estreia para outubro.

"Ela sempre foi minha filhota, mas agora é oficial mesmo! 'Três Graças' tá chegando", escreveu ela na legenda.

A substituta de "Vale Tudo" vai contar a história de Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte), moradora de uma favela fictícia de São Paulo. Ela é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada somente pela mãe, Gerluce repetiu a trajetória ao ter a filha em um momento em que se preparava para ingressar na faculdade.