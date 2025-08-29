Thiago Nigroreprodução Tik Tok
O influenciador está no país europeu ao lado da esposa, Maíra Cardi, e de alguns familiares. O grupo se hospeda no Bürgenstock Resort Lake Lucerne, conhecido pelas vistas do Lago de Lucerna.
Além da corrida que não chegou a realizar, Nigro e Maíra já exibiram outros gastos expressivos da viagem. O casal mostrou um jantar de R$ 7 mil e revelou que as diárias no resort podem ultrapassar R$ 100 mil.
