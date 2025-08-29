Thiago Nigroreprodução Tik Tok

Rio - Thiago Nigro, o Primo Rico, compartilhou nesta sexta-feira (29) um episódio que o fez repensar seus planos durante viagem à Suíça. O empresário revelou que desistiu de pedir um carro por aplicativo após ver o valor da corrida. "Ia pedir um Uber nem vou mais. 55 francos (R$ 385), por 2km. Aí é loucura", escreveu em seus stories, mostrando a tela do aplicativo.
fotogaleria
Thiago Nigro e Maíra Cardi - reproduçã Instagram
Maíra Cardi - reprodução Instagram
Thiago Nigro - reprodução Tik Tok


O influenciador está no país europeu ao lado da esposa, Maíra Cardi, e de alguns familiares. O grupo se hospeda no Bürgenstock Resort Lake Lucerne, conhecido pelas vistas do Lago de Lucerna.

Além da corrida que não chegou a realizar, Nigro e Maíra já exibiram outros gastos expressivos da viagem. O casal mostrou um jantar de R$ 7 mil e revelou que as diárias no resort podem ultrapassar R$ 100 mil.