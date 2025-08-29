Péricles investiu em mudança na rotina para perder peso - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 17:41

Rio - Péricles comentou a nova fase após perder 50 kg apenas com exercícios físicos e reeducação alimentar. O cantor, que está pesando 160 kg, explicou a decisão de não realizar uma intervenção cirúrgica durante o processo.

"Optei por não fazer a cirurgia bariátrica. Botei na cabeça que se eu engordei desse jeito, vou emagrecer assim também. E fiz isso, para mim deu muito certo. No meu caso, eu resolvi usar o exercício físico, o acompanhamento médico e alimentação, e deu muito certo", disse em entrevista a Trip TV.

A mudança física do artista refletiu em sua performance no palco. "Hoje estou muito mais ágil. Consigo fazer duas horas de show, andando de um lado para o outro, com muito mais disposição. Isso, de certa forma, potencializou o meu trabalho."