Isis Valverde posa durante passeio de barco em Veneza, Itália - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 18:54

Rio - Isis Valverde, de 38 anos, passou por Veneza, na Itália, e registrou um passeio de barco durante sua viagem para curtir o verão europeu.

A atriz compartilhou imagens em que aparece usando um vestido preto curto, com recortes na barra, peça que combinou com sapatilhas na mesma cor.



Além das aparições em viagens, Isis também tem se dedicado à literatura. A atriz anunciou o lançamento de seu segundo livro de poesias, intitulado "Vermelho Rubro". A obra, que ela descreve como um "recorte de suas humanidades", amplia sua trajetória artística para além das telas.