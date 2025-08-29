Duda Reis reprodução TikTok

Rio - Duda Reis movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (29) ao dividir uma experiência ligada ao mundo espiritual. A atriz e influenciadora, casada com o cabeleireiro Du Nunes, de 33 anos, e mãe de Aurora, de sete meses, publicou um vídeo no TikTok que ultrapassou 3 mil curtidas.
fotogaleria
Duda Reis fala sobre experiências espirituais - reprodução TikTok
Duda Reis - reprodução TikTok

No registro, ela levantou uma reflexão sobre suas percepções durante o sono. "Como explicar que às vezes eu descubro as coisas através do mundo espiritual? Meio que quase sempre é em sonhos", escreveu, deixando os seguidores curiosos.

O relato rapidamente gerou repercussão e recebeu diversos comentários de internautas que disseram passar por situações semelhantes. Um deles afirmou: "Eu sempre fico sabendo através de sonhos, é loucura". Outro compartilhou: "É geralmente por sonho, mas também acontece de passar uma cena do nada na cabeça".

Os relatos continuaram com declarações como: "Eu literalmente sinto" e "Também sou assim, juro, até sinto as coisas".


