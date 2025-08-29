Duda Reis reprodução TikTok
No registro, ela levantou uma reflexão sobre suas percepções durante o sono. "Como explicar que às vezes eu descubro as coisas através do mundo espiritual? Meio que quase sempre é em sonhos", escreveu, deixando os seguidores curiosos.
O relato rapidamente gerou repercussão e recebeu diversos comentários de internautas que disseram passar por situações semelhantes. Um deles afirmou: "Eu sempre fico sabendo através de sonhos, é loucura". Outro compartilhou: "É geralmente por sonho, mas também acontece de passar uma cena do nada na cabeça".
Os relatos continuaram com declarações como: "Eu literalmente sinto" e "Também sou assim, juro, até sinto as coisas".
@dudareisbMeio q quase sempre e em sonhos♬ som original - Achadinhos da Blogger
