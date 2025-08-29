Xuxa relembra filme com Renato Aragão e Carolina Dieckmann criançaReprodução / Instagram

Rio - Xuxa, de 62 anos, compartilhou nesta quinta-feira (28) uma lembrança das filmagens de "A Princesa Xuxa e Os Trapalhões", longa de 1989, em suas redes sociais. A apresentadora publicou uma foto ao lado de Renato Aragão, de 90 anos, e de Carolina Dieckmann, que na época tinha apenas 11 anos.
Na legenda, a eterna Rainha dos Baixinhos fez uma brincadeira com seus seguidores. Ela perguntou quem era a "baixinha linda" que aparecia ao seu lado. A resposta correta era Carolina Dieckmann, que participou do filme no elenco de apoio.
A atriz, atualmente no ar como Leila no remake de "Vale Tudo", reagiu ao post de forma animada. "Meu Deus, eu tô morrendooooo... xuxuxuxaxa, eu te amooooooo", escreveu nos comentários.
A publicação foi feita dentro da tradição do TBT (Throwback Thursday), prática comum às quintas-feiras em que celebridades e fãs compartilham fotos e momentos marcantes do passado como forma de resgatar memórias especiais.