Alex Matos e Marília MendonçaReprodução/TikTok

Publicado 29/08/2025 11:49

O publicitário Alex Matos viralizou nas redes sociais ao revelar que Marília Mendonça foi sua primeira namorada. Ele compartilhou fotos raras da artista, registradas entre 2007 e 2008, época em que os dois viveram um breve romance. Naquele período, a Rainha da Sofrência tinha apenas 12 anos e ele, 13.

“Quem foi minha primeira namorada na infância? Sim, a Marília Mendonça”, escreveu Alex em uma das postagens. “E seguimos amigos mesmo depois que ela ficou famosa.” O conteúdo, carregado de nostalgia, rapidamente viralizou e ultrapassou 600 mil curtidas no TikTok. Nos comentários, uma internauta até questionou se ele era irmão da melhor amiga de infância da cantora e Alex confirmou.



Com a repercussão inesperada, o publicitário decidiu se pronunciar em nova publicação. “Quero deixar claro que compartilhei porque senti saudade da Marília Dias, aquela com quem cresci e convivi, antes de todo o sucesso. Não imaginei que teria essa dimensão”, explicou.



Marília Mendonça morreu em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo.