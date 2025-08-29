Alice Wegmann e o namorado Luiz Guilherme Niemeyer - Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 29/08/2025 11:05

Rio - Alice Wegmann, de 29 anos, surgiu pela primeira vez em um evento público ao lado do novo namorado, Luiz Guilherme Niemeyer. O casal prestigiou a festa pré-Carnaval 2026, realizada nesta quinta-feira (28), na Marquês de Sapucaí.



A Solange, de "Vale Tudo", posou sorridente ao lado de Luiz, que é empresário e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na Bonus Track, produtora que organiza grandes eventos musicais.



Reservada quando o assunto é vida pessoal, Alice não costuma expor seus relacionamentos. Os dois foram flagrados juntos pela primeira vez em junho na Zona Sul do Rio.

Entre os convidados da festa estavam também: Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e João Guilherme.