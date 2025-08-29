Pietra Hassum brincou com carrinho que o pai, Leandro, deu para neta - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 20:25

Rio - Leandro Hassum, de 51 anos, encantou os seguidores ao compartilhar vídeo da filha, Pietra, de 25, brincando com o carrinho motorizado de Aurora, de 10 meses, primeira neta do comediante. A bebê é fruto da relação da jovem com o produtor Caio Hara.

"Eu comprei o carro para a minha neta e olha quem está andando no carro! Aqui, 'filha' [chamando Aurora], você vai deixar sua mãe andar? Quem está andando é a mãe! É mole ou quer mais? E nem colocou a filha pra andar junto. É dela, mamãe!", disse ele.

O comediante "repreendeu" a filha por usar o presente que ele deu para a menina. "Olha quem resolveu brincar com o carrinho que dei para Aurora. É da minha neta, Pietra", escreveu na legenda.