Flávia Alessandra recordou polêmica em foto de maiô cavado - Reprodução/Instagram

Publicado 29/08/2025 23:01

Rio - Flávia Alessandra, de 51 anos, recordou a polêmica que foi envolvida ao compartilhar uma foto usando maiô cavado durante viagem para fazenda com a família em 2023. A atriz lamentou as críticas que recebeu por estar sem o marido, Otaviano Costa

"Não tive nenhum arrependimento, mas quando fiz minha postagem de maiô enfiado, e uma mulher de 50 não podia fazer isso, ainda mais sozinha, foi uma loucura de comentários. Foi muito doido, porque postei e fui dormir. Estávamos em uma viagem em família, em uma fazenda. No dia seguinte, foi uma revolução e uma enxurrada", afirmou no podcast "Pé no Sofá".

A artista destacou a importância que a ausência de Otaviano Costa ganhou por conta da publicação. "Passei a analisar o meu post do dia anterior e era com o mesmo maiô e bota, porém com o meu marido, então não tinha problema. Mas a partir do momento que fiquei sozinha, com um maiô enfiado, botas e uma caipirinha na mão, ai foi [demais]", apontou.

O episódio motivou Flávia Alessandra a se pronunciar sobre os comentários em suas redes sociais. "Fui me manifestar para dizer: 'Gente, em que ano nós estamos, pelo amor de Deus?' Não tive arrependimento, em momento nenhum. Quando olho para trás, penso: 'ainda bem que falei logo, porque é tão absurdo que isso pode ser um absurdo nos dias de hoje".