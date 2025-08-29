Paulinha Leite celebra reta final da gravidez de gêmeos Thami Andrade
"Em sintonia com o amor mais puro e forte que pode existir, ensaio com os amores da minha vida”, escreveu a influenciadora, que também posou ao lado do marido, o empresário e pescador norte-americano Dakota Ballard. Em outro registro, reforçou o sentimento que a acompanha neste momento: "Carrego em meu ventre os presentes mais maravilhosos de Deus. Que vocês venham em paz e com muita saúde, porque amor terá de sobra".
Anúncio da gravidez e revelação dos nomes
Paulinha e Dakota revelaram a gestação em maio, em um vídeo publicado nas redes sociais. O casal apareceu dançando em um parque, vestidos de branco, ao som de With Arms Wide Open, da banda Creed. "A vida, antes tão conhecida, agora se reinventa diante do milagre de sermos três", dizia parte da mensagem.
Alguns dias depois, durante o chá revelação, os dois anunciaram que esperam um casal de gêmeos, que se chamarão Ethan e Luz. "Nosso amor agora se multiplica em dose dupla", celebraram na ocasião.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.