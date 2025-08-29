Lexa agradece Anitta por aulas de esqui: ’Ela me ensinou’Reprodução de vídeo / Instagram
Lexa agradece Anitta por aulas de esqui: 'Ela me ensinou'
Cantora está aproveitando viagem no Chile com o noivo, Ricardo Vianna, e a enteada, Cecília
Lexa agradece Anitta por aulas de esqui: 'Ela me ensinou'
Cantora está aproveitando viagem no Chile com o noivo, Ricardo Vianna, e a enteada, Cecília
Alice Wegmann faz primeira aparição pública com novo namorado
Os dois foram flagrados juntos em junho
Zezé Di Camargo e Graciele vão à Festa do Peão de Barretos em carrão avaliado em R$ 1,6 milhão
Sertanejo chegou ao evento dirigindo uma Tesla Cybertruck
Filho de Luciana Gimenez volta a detonar Can Yaman e Michele Marrone: 'Dois idiotas'
Vídeo em que Lucas aparece desconfortável entre os atores durante desfile da Dolce & Gabbana viralizou outra vez; confira
Humberto Carrão faz aniversário e recebe homenagens de atores da novela 'Vale Tudo'
Intérprete de Afonso Roitman no folhetim da TV Globo completou 34 anos, nesta quinta-feira (28)
Ana Castela reúne grandes artistas em gravação de audiovisual
Zezé di Camargo e Luciano, Roberta Miranda e Sérgio Reis foram algumas das participações especiais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.