Lexa agradece Anitta por aulas de esqui: ’Ela me ensinou’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Lexa agradece Anitta por aulas de esqui: ’Ela me ensinou’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/08/2025 11:28 | Atualizado 29/08/2025 11:29

Rio - Lexa está aproveitando uma viagem com o noivo, Ricardo Vianna, e a enteada, Cecília, na Cordilheira dos Andes, Chile. Através das redes sociais, a cantora mostrou que estava esquiando e comemorou a conquista, agradecendo as aulas que recebeu da amiga, Anitta.

fotogaleria

"Início de um sonho: Anitta me carregando em Aspen para me levar na balada. Ela que me ensinou a esquiar", escreveu a dona do hit "Sapequinha" ao compartilhar um registro da viagem que as artistas fizeram ao Colorado, Estados Unidos.

E as dicas da Girl From Rio deram certo, já que Lexa mostrou que está arrasando na neve. "Deu tudo certo. Obrigada, amiga", disse ela. "E esse sorriso? Estou tão feliz", declarou a cantora, em outro stories.

Lexa voltou a praticar o esporte quando completou 6 meses que fez uma cesariana. "Finalmente depois de 6 meses pós cesárea me senti 100% para esquiar. Amo esquiar, sou bem básica, desço a montanha inteira bonitinha, mas no meu tempo e sem fazer estripulias", falou ela, ao cantor que Ricardo e Cecília iriam continuar praticando o esporte, enquanto ela andaria menos:

"Hoje eu vou esquiar só um pouco e os dos continuam na montanha sem mim. Ontem foi assim também, eu abandonei e eles ficaram. Falei: 'Gente, não dá mais para mim. Vou para o hotel'". A menina é fruto do antigo relacionamento do ator com a empresária Aline Krykhtine.

Perda da filha

Lexa teve um quadro de pré-eclâmpsia precoce aos seis meses de gestação. Sofia, fruto do relacionamento Ricardo, nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, mas não resistiu e faleceu três dias depois.