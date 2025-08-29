Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Rio - Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record, revelou que já convidou Luana Piovani para participar de "A Fazenda", mas recebeu uma resposta afiada da atriz e apresentadora. O profissional deu detalhes do ocorrido em entrevista ao “Link Podcast”, nesta quinta-feira (28).

"Neymar e Luana Piovani. Já pensou, Carelli?", perguntou o apresentador Cairo Jardim. "Maravilhosa", disse o diretor. Ele, então, contou que já havia feito um convite à atriz. "Já tentei, já tentei".

A tentativa, entretanto, foi única. "Eu já trabalhei com a Luana na MTV. Já tentei (convidar para 'A Fazenda'). Eu tentei só uma vez. A resposta foi muito categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'", revelou.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na Record. O reality rural contará com 24 peões confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP) e promete disputas intensas, convivência cheia de reviravoltas e muitas surpresas para o público. Diferente das últimas edições, não haverá Paiol, e todos os participantes já entram direto na disputa pelo prêmio milionário.