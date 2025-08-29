Luana Piovani Reprodução / Instagram
Carelli contou que convidou Luana Piovani para #AFazenda, ela recusou e pediu para que ele não ligasse mais pra ela.— Dantas (@Dantinhas) August 28, 2025
Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 estreia no dia 15 de setembro, a partir das 22h30, na Record. O reality rural contará com 24 peões confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP) e promete disputas intensas, convivência cheia de reviravoltas e muitas surpresas para o público. Diferente das últimas edições, não haverá Paiol, e todos os participantes já entram direto na disputa pelo prêmio milionário.