Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal, anunciou família em 2023 - AFP

Publicado 29/08/2025 08:04 | Atualizado 29/08/2025 11:10

Diagnosticado com demência frontotemporal, o ator Bruce Willis, de 70 anos, está vivendo em uma nova casa, adaptada à sua doença, cercado por assistentes que cuidam dele diariamente. A revelação foi feita pela sua companheira, a modelo Emma Heming Willis, que contou detalhes sobre como tem sido o tratamento e considerou a decisão de fazê-lo mudar a outra residência uma das "mais difíceis que já tomou".

"Eu sabia, antes de tudo, que Bruce iria querer isso pelas nossas filhas. Ele gostaria que elas estivessem em um lar voltado para as necessidades delas, não para as dele", disse, em entrevista à "ABC", na última terça-feira (26). O ator tem duas filhas com Emma: Evelyn e Mabel, de 11 e 13 anos, respectivamente.

Casada com o ator há 16 anos, Emma disse "sentir" que seu marido ainda a reconhece. "Eu sinto que sim, sabe? Tipo, eu sei que sim. Quando estamos com ele... ele se ilumina, entende? Ele segura nossas mãos. Nós o beijamos, abraçamos. E ele retribui. Ele está presente", afirmou Emma.

"E isso já é tudo de que preciso. Não preciso que ele saiba que eu sou a esposa dele, que nos casamos em tal dia, que foi assim... Não preciso de nada disso. Só quero sentir que tenho uma conexão com ele. E eu tenho."

A família de Willis revelou que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, que afeta a personalidade e pode causar mudanças no comportamento, em 2023. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil: parecendo frio e distante com familiares, esquecendo falas nos sets de filmagem e deixando de lado atividades que amava, como levar as filhas à escola.

Na época, ela não sabia que aquilo eram sinais de uma demência de início precoce. Desde então, o artista perdeu grande parte da sua capacidade de comunicação.

"A linguagem está desaparecendo, e nós aprendemos a nos adaptar", disse ela. "Temos uma forma de nos comunicar com ele, que é diferente, mas funciona."

Segundo Emma, mesmo com a progressão da doença, ela e a família ainda encontram momentos de alegria com o ator. "Não são dias inteiros, mas temos momentos. É a risada dele, sabe? Aquela gargalhada forte. Às vezes, você vê aquele brilho nos olhos ou um sorriso de canto, e eu simplesmente me transporto. É difícil, porque esses momentos aparecem e logo vão embora. É duro. Mas eu sou grata. Grata porque meu marido ainda está muito presente", explicou.

A modelo também foi perguntada sobre o que mais gostaria de conversar com Bruce. "Saber como ele está, se está bem, se se sente confortável. Se há algo que possamos fazer para apoiá-lo melhor. Eu adoraria saber isso. Se ele sente medo. Se já ficou preocupado", disse. "Eu só queria poder ter uma conversa com ele."

Trajetória de sucesso

Bruce Willis nasceu em 19 de março de 1955. Construiu uma carreira de sucesso em Hollywood, tornando-se mundialmente conhecido pelo papel do detetive John McClane na franquia de ação "Duro de Matar". Ele também participou de filmes como "Pulp Fiction: Tempos de Violência" (1994), "Armageddon" (1998), "O Sexto Sentido" (1999) e "Os Mercenários" (2010).